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10:59, 8 апреля 2021 года

Работу шестилетней художницы из Ливен оценило всероссийское жюри

Вика Шапранова приняла участие в конкурсе «Моя Россия». Наши ливенские коллеги встретились и пообщались с юной художницей.


По условиям конкурса детям нужно было пофантазировать на тему русских сказок и басен. Рисунок Вики был посвящен Золотой Рыбке Пушкина.

Талант Вики Шапрановой из Ливен был признан на уровне страны. В этом году в конкурсе «Моя Россия» приняли участие боле 21 тысячи детей из 85 субъектов страны. По условиям конкурса детям нужно было пофантазировать на тему русских сказок и басен. Рисунок Вики был посвящен Золотой Рыбке Пушкина. Ее педагог Татьяна Филатова отправила полсотни работ своих воспитанников, только одна из самых юных учениц была приглашена на награждение в качестве лауреата в Санкт-Петербург. На церемонии стало известно, что девочка из Ливен стала одним из победителей. Работа Вики заняла второе место.

Для призеров конкурса была подготовлена обширная культурная программа, состоящая из экскурсий и мастер-классов, которые, несомненно, воодушевили шестилетнюю художницу к дальнейшим творческим свершениям.


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