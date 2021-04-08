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10:58, 8 апреля 2021 года Еще 3 низководных моста в Орловской области остаются подтопленными паводком Накануне вода отступила от переправы около деревни Тайное.





Таким образом, в регионе осталось 3 низководных моста, скрытых стихией – это переправы в населенных пунктах Городище, Измайлово и Воротынск. Для них продолжают действовать альтернативные пути объезда.



По сообщению пресс-службы регионального ГУ МЧС, вода в орловских водоемах продолжает колебаться. Вероятность подтопления мостов – как первичного, так и последующего, еще существует – мост в деревне Тайное был затоплен дважды в течение 10 дней. Всего в зоне риска находятся 14 низководных переправ.



Фото пресс-службы регионального ГУ МЧС





Артём Ежаков



