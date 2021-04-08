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11:04, 8 апреля 2021 года Сегодня – день рождения митрополита Орловского и Болховского Тихона Ему исполнилось 62 года.





Митрополит Орловский и Болховский Тихон служит на Орловщине уже два года. До этого он 16 лет служил в Южно-Сахалинской епархии. Награжден патриархом Московским и всея Руси Кириллом Орденом преподобного Серафима Саровского 3 степени.





Юлия Опанасюк



