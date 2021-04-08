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11:38, 8 апреля 2021 года

В Орле осудили двух распространителей героина

Граждане Узбекистана проведут за решеткой девять с половиной и десять с половиной лет соответственно.


На преступный путь одного из злоумышленников толкнуло отсутствие зарплаты. Ранее мужчина работал кладовщиком в Московской области, но, не получив денег, решил сменить работу. В интернете ему предложили сбывать наркотики в Орле. Вместе с подельником, воспользовавшись услугами знакомого таксиста, мужчина поехал в областной центр. Возле Мценска, по указанию куратора, они забрали 70 свертков наркотиков, доехали до Орла и сняли квартиру. С собой они забрали порядка 40 свертков, остаток сохранили в такси. Какую-то часть наркотиков злоумышленники успели сбыть через закладки в день прибытия в Орел. Попытавшись сделать это снова на следующий день, оба были задержаны.

У каждого при себе оказалось по 10 свертков с героином общей массой в 36,42 грамма. В такси лежал 41 сверток с 74,84 грамма героина.

Суд признал обоих виновными и назначил им девять с половиной и десять с половиной лет колонии строгого режима соответственно. Апелляция защиты была проиграна полностью – сообщает сайт областного суда.


Артём Ежаков
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