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11:54, 8 апреля 2021 года Еще один орловец стал жертвой коронавируса В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 8 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено 60 случаев коронавирусной инфекции (всего – 32 923).



На лечении – 2 115 человек. Накануне выписано 72 орловца (всего – 30 293). Пандемию не пережили 515 жителей региона (+1 летальный исход).



Суточное распространение коронавируса по районам Орловской области:



Орел – 46; Колпнянский район – 4; Орловский район и Ливны – по 2; Урицкий, Свердловский, Глазуновский, Должанский, Новодеревеньковский и Мценский – по 1.













Суточная заболеваемость в России – 8 672 (всего – 4 614 834), число выздоровевших – 9 558 (всего – 4 239 038). Общее число летальных исходов – 101 845 (+ 365 случаев за сутки). На лечении – 273 951 человек.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф и регионального оперативного штаба





Артём Ежаков



