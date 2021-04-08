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11:49, 8 апреля 2021 года ПФР: Выплаты семьям с детьми в размере 5 тыс. рублей завершены Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области сообщает о завершении выплат по Указу Президента РФ от 17 декабря 2020 года №797 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей».





Российские семьи с детьми до 8 лет получили выплату в размере 5 тыс. рублей. Такая сумма была положена на каждого ребенка, предоставлялась родителям, усыновителям, а также опекунам и попечителям детей.



По данным на 1 апреля, в Орловской области семьям с детьми Пенсионный фонд перечислил 301 миллион 700 тысяч рублей на 60 347 детей.





Орловское Информбюро



