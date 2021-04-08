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11:59, 8 апреля 2021 года Андрей Клычков совершил рабочую поездку в Свердловский и Покровский районы области Глава региона узнал, как в районах ведется вакцинация против коронавируса, как развивается сфера культуры, и что требуется, чтобы молодежь оставалась жить и работать на селе.





Одна из приоритетных задач - вакцинация жителей региона против коронавируса. Именно поэтому накануне в село Богодухово Свердловского района приехал мобильный ФАП. За три неполных месяца дозу «Спутника V» получили 835 человек. Бригада медиков выезжала в деревни 16 раз.



В селе Алексеевка Покровского района жителей вакцинируют в новом стационарном ФАПе. Его построили в прошлом году. Он стал шестым в районе начиная с 2019 года.



Владимир Сергеев, главный врач Покровской ЦРБ: «Здесь имеется и электрокардиограф, можно определить уровень сахара и холестерина в крови. Здесь проводятся и профилактические мероприятия, и первый этап диспансеризации, и вакцинация против коронавирусной инфекции. Также осуществляется и плановый прием граждан».

Параллельно со здравоохранением развиваются и другие сферы жизни в районах. Например - культура. ДК в Богодухово в прошлом году был капитально отремонтирован - новое оборудование, окна и система отопления появились здесь благодаря местному агропредприятию, которое проспонсировало работы.



А вот в селе Дросково Покровского района развитие сферы буксует. Там строится Дом культуры на 100 мест. Но подрядчик уже дважды просрочил сдачу объекта. Рабочие слишком много болели коронавирусом. Губернатор дал понять, что без последствий срывы не обойдутся.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мне отвечать перед жителями. И Вы будете отвечать тоже. И у нас департамент строительства со всеми своими структурными подразделениями получит, проверка сейчас идёт. Просто не хочу говорить, но выговор точно будет. Это самое минимальное, что они получат. И когда мы жителям обещаем - за эти обещания нужно отвечать».

И тем не менее губернатор положительно оценил работу администрации района.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Район одним из первых выполнил работы по контрактации - и в рамках нацпроектов, в рамках текущих муниципальных и государственных контрактов, по дорожному строительству это 21 и уже 22 год, поэтому сейчас решаем вопрос при доведении денежных средств из федерального дорожного фонда, возможно, начнем выполнять работу уже 22 года в 21 году, для того чтобы ускоренными темпами выполнить поручения жителей».

Также глава региона побывал на полях под Богодухово, где сейчас аграрии подкармливают озимую пшеницу. В прошлом году хозяйство собрало хороший урожай. Надеются, что в этом - позиции сдавать не придется.



Однако сейчас предприятие испытывает трудности из-за нехватки квалифицированных кадров. Обучать их планируют сами, а удержать молодёжь на селе хотят обеспечивая жильём. Первые лица пообещали поддержать инициативу.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы договорились в ближайшее время посмотреть, каким образом интересы и возможности области муниципальному району могут быть полезны, для того чтобы от разговоров перейти к делу по строительству жилья для молодежи, чтобы она работала на селе и получала достойную заработную плату».

Успехи сельхозпредприятия подтверждают и достижения его работников. Доярке Ирине Смирновой была объявлена Благодарность Минсельхоза, которую ей вручил губернатор.





Антон Киселёв



