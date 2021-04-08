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12:15, 8 апреля 2021 года В Орле за «торговлю» телефонами осудили участников ОПГ Трое жителей областной столицы проведут в колонии общего режима от четырех с половиной до шести лет.





Осужденные жители Орла, будучи частью организованной преступной группы, размещали в интернете объявления о продаже сотовых телефонов, которые не собирались высылать покупателю. Иногда «покупка» все-таки доходила до потерпевших, но в виде сломанных гаджетов или их частей. Своими действиями злоумышленники нанесли полуторамиллионный ущерб.



Приговором суда орловцы получили от четырех с половиной до шести лет общего режима. Помимо этого, с каждого взыщут от 500 до 700 тысяч рублей штрафа – сообщает сайт областной прокуратуры.





Артём Ежаков



