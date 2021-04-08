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12:47, 8 апреля 2021 года В Орле проходит детский межрегиональный театральный фестиваль В нем принимают участие 27 коллективов из Орла, Ливен, Старого Оскола и других городов. Часть показов прошла в режиме онлайн, но многие коллективы все-таки приехали, чтобы выступить на настоящей большой сцене.





Фестивалю уже три года. Он проводится по инициативе детского Дома творчества №3, два года назад к его организации присоединился Театр кукол, который с удовольствием предоставляет юным актерам свою площадку. Жюри уже отсмотрело десять спектаклей в онлайн-номинации и до воскресенья будет следить за постановками вживую.



Спектакли идут один за другим - одни коллективы приезжают, другие уезжают, третьи выходят на сцену, а в Театре кукол царит атмосфера праздника. Тем более что ребята принимают участие не только как актеры, но и как фотографы, журналисты соцсетей, и члены специального детского жюри.



Репертуар фестиваля очень разный - от современных авторов до самого авторитетного сказочника всех времен Ханса Кристиана Андерсена. Его редкие сказки привезла в Орел студия из Старого Оскола.



До воскресенья взрослое и детское жюри должны будут посмотреть 17 спектаклей и вынести свой вердикт, но призы и награды - не самое главное для участников.



Екатерина Морозова, директор Орловского театра кукол: «Очень рада тому, что молодое поколение интересуется театром, живет искусством, принимает участие в постановках, и, конечно, для ребят это большая радость выступить на настоящей сцене, большой сцене театра».

Просмотры пройдут и на малой сцене в Доме детского творчества №3. По планам фестиваль должен был состояться еще в ноябре прошлого года, но только сейчас появилась возможность, хоть и с ограничениями, но собрать все коллективы вместе, и провести театральный праздник в режиме реального времени.





Эва Стасюлевич



