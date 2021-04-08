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12:59, 8 апреля 2021 года У орловца изъяли более 100 граммов марихуаны 31-летний мужчина объяснил полицейским, что собирался лично употребить наркотик.





Сотрудникам МО МВД «Сосковский» было заранее известно о возможной причастности подозреваемого к наркопреступлению, впоследствии эта информация подтвердилась.



В доме мужчины обнаружили измельченное и высушенное растительное вещество, оказавшееся 108 граммами марихуаны. Подозреваемый рассказал правоохранителям, что растение было дикорастущим. Он сорвал его и изготовил для личного употребления.



В отношении орловца было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении крупного объема наркотиков (ч.2 ст.228 УК РФ). На время расследования фигуранта отпустили под подписку о невыезде, сообщает пресс-служба областного УМВД.





Артём Ежаков



