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13:04, 8 апреля 2021 года В копилке орловских стрелков - еще одна медаль Награду высшей пробы с Первенства России привез орловец Илья Суханов. Турнир подобного уровня для нашего стрелка не первый, а вот медаль – дебютная. О сложностях первых стартов и планах на будущее спортсмен рассказал корреспонденту ГТРК «Орел» Анастасии Дороховой.





Национальный турнир среди молодых спортсменов проходил в Казани. За медали боролись три сотни стрелков. Каждый верил, что попадет в «яблочко» мишени, а затем и на подиум. Илья Суханов – не исключение.



Илья Суханов, победитель Первенства России по стрельбе (2021 г): «К этому первенству я готовился уже давно. Нужно было больше работать, больше тренироваться».

Тренировки стрелка - это не только работа с мишенью. Здесь важна физическая подготовка, технические наработки. Судьбу медалей может решить даже стойка и нажим на курок. У Ильи Суханова получилось все, хотя и не сразу



Павел Суханов, тренер по стрельбе: «В первый день он пострелял слабо. Во второй день пошло лучше, вышел в финал. А в финале - я наблюдал - он работал лучше всех».

Вторым участником Первенства России от Орловской области была Дарина Музалевская. В призеры не попала, но полученным опытом осталась довольна. Тем более что на турнир Дарина прорывалась с боем - спортсменку не отпускали родители. Соревнования прошли, опыт остался.



Дарина Музалевская, участница Первенства России по стрельбе (2021 г.): «Мой результат 513 очков. До призов не хватило много, но родители и тренер мной все равно гордятся».

Сейчас орловские стрелки как один болеют за Никиту Суханова. Орловец проходит отбор на Олимпиаду в Токио, которая должна состояться в этом году. Игры были перенесены с 2020 года из-за пандемии коронавируса.





Анастасия Дорохова



