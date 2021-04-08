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13:08, 8 апреля 2021 года На Орловщине завешается контрактация по национальным проектам На сегодняшний день осталось подписать 29 соглашений.





Вопросы финансирования и заключения договоров по национальным проектам обсуждали на совещании в областном правительстве. Было отмечено, что в текущем году бюджет увеличился на 1,2 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом и составил 6,8 миллиардов рублей. Львиная доля этой суммы – федеральные деньги. Государственная помощь определена в 5,7 миллиарда рублей.



Все финансирование рассчитано на реализацию 44 региональных проектов. Из 270 необходимых для этого контрактов осталось подписать 29 соглашений. Кроме этого, нужно оформить 24 договора прямых поставок.



В 20 районах области контрактация завершена в полном объеме. Торги продолжаются в Орле, Ливнах, Кромском, Новодеревеньковском, Малоархангельском, Залегощенском и Урицком районах – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков



