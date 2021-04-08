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14:08, 8 апреля 2021 года В Орле отремонтируют улицу Фомина Обновлению подвергнется участок трассы от ул. Пушкина до ул. 5 Августа.





Соответствующие торги уже были инициированы мэрией в связи с тем, что ул. Фомина не справляется с потоком машин, объезжающих Красный мост. Здесь уже ограничили скорость до 40 км/ч.



Победитель торгов определится 16 апреля. Работы будут вестись в ночное время, после 22:00, в течение 10 дней с момента заключения соглашения. Ремонт тротуаров в задачи подрядчика не входит. Контрактом предусмотрена пятилетняя гарантия.



Начальная стоимость соглашения – 7,6 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.





Артём Ежаков



