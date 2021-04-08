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Главная » Новости

14:43, 8 апреля 2021 года

В Орле ограничат движение автомобилей на 13 улицах из-за ночного дорожного ремонта

Работы и ограничения продлятся с 7 апреля по 25 мая. График ремонта: с 20:00 до 06:00.


Согласно пресс-службе мэрии Орла, в список попали 13 улиц:

• ул. Брестская;
• ул. Полесская;
• ул. Максима Горького;
• ул. Салтыкова-Щедрина;
• ул. Матросова;
• ул. Орджоникидзе;
• ул. 1-я Курская;
• ул. 3-я Курская;
• ул. 4-я Курская;
• ул. Советская;
• ул. Покровская;
• ул. Революции;
• ул. Степана Разина.


Артём Ежаков
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