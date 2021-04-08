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15:40, 8 апреля 2021 года Число подтопленных низководных мостов в Орловской области сократилось до двух Во второй раз разблокирована переправа возле населенного пункта Городище. В настоящий момент ее подготавливают для возобновления движения.





Согласно текущей информации, в регионе на данный момент подтоплены два низководных моста – в населенных пунктах Измайлово и Воротынск. В качестве объезда организованы альтернативные пути.



Весенний паводок в области продолжается. В водоемах Орловщины возможны колебания воды, и, как следствие, новые подтопления низководных переправ. В зоне риска – 14 таких сооружений, сообщает сайт областного ГУ МЧС.



Фото пресс-службы областного ГУ МЧС





Артём Ежаков



