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15:42, 8 апреля 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Всё больше орловцев принимают решение о вакцинации. Работают и передвижные пункты, и стационарные прививочные.
- До 1 мая дорожный десант, в составе которого чиновники и дорожники, «опишет» региональные и межмуниципальные дороги.
- Вторая жизнь для парка и усадьбы Шеншиных. Местные жители сохраняют историю малой родины и стремятся получить новый статус исторического поселения.
- Под покровительством Талии и Мельпомены. 27 детских театральных коллективов из нескольких городов состязаются в умении завоевать сердца зрителей.
- Огородный сезон. С 24 апреля в Орле начнут ходить три дачных маршрута.
- Сказка для художницы. Рисунки шестилетней жительницы города Ливны получили признание на всероссийском конкурсе.
- Зарядка с чемпионом. Сегодня в лицее № 18 урок физкультуры провел известный орловский спортсмен.
Вести-Орёл