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15:46, 8 апреля 2021 года Зарядка с чемпионом Необычный урок физкультуры прошел в лицее № 18 города Орла.





Урок физкультуры для пятиклассников орловского лицея № 18 провел чемпион России по легкой атлетике Евгений Харин.



Акцию «Зарядка с чемпионом» организовала «Молодёжка ОНФ». Повод - прошедший накануне День здоровья. Такие тренировки - это возможность хотя бы ненадолго отвлечь детей от гаджетов и показать на личном примере, что здоровый образ жизни никогда не выйдет из моды.



Евгений Харин, чемпион России по лёгкой атлетике: «Сегодняшняя акция может привлечь их к занятию легкой атлетикой и в целом спортом. Мы все - за здоровый образ жизни, поэтому проводим такие акции».





Юлия Сабельникова



