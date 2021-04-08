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16:04, 8 апреля 2021 года С 19 апреля возобновляется деятельность орловских реабилитационных центров «Березка» и «Солнышко» Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции.





Профильные услуги в стационарной форме будут оказаны гражданам, которые завершили курс вакцинации от COVID-19 или имеют на руках документ, подтверждающий наличие у них антител. В каждой комнате будут размещать по одному или по двум постояльцам.



Оба учреждения социальной профилактики и реабилитации инвалидов закрыты уже около года. В большинстве регионов аналогичные центры уже возобновили работу.





Артём Ежаков



