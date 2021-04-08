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16:26, 8 апреля 2021 года Инфекционный корпус Кромской ЦРБ переоборудуют под обсерватор Этот план был озвучен на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения COVID-19.





Учреждение предназначено для стационарного наблюдения за контактной группой по коронавирусу, а также за прибывшими с территорий с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В качестве места развертывания обсерватора был предложен инфекционный корпус Кромской ЦРБ, который соответствует выдвигаемым требованиям – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



