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17:12, 8 апреля 2021 года Бывший орловский росгвардеец предстанет перед судом за взяточничество Он подозревается в получении денег от руководителей местных ЧОПов и обычных граждан.





Следствие считает, что взятки передавались как лично, так и через посредников. Всего в период с января 2019 года по апрель 2020 года подозреваемый получил от третьих лиц 71 тысячу рублей. В обмен он покровительствовал частным охранным предприятиям, освобождал от административной ответственности и организовывал выдачу лицензий на покупку огнестрельного оружия без посещения гражданами органов лицензионно-разрешительной работы.



В данный момент уголовное дело вкупе с утвержденным обвинением передано в суд – сообщает сайт областного СУ СК.





Артём Ежаков



