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17:30, 8 апреля 2021 года Питомцы зоовыставки Детского парка в Орле готовятся к переезду В Детском парке Орла в разгаре второй этап реконструкции. На него выделено почти 89 миллионов рублей.





Питомцам зоовыставки Детского парка предстоит новоселье. Чтобы процесс прошел без стрессов, животных сейчас балуют – подкармливают витаминами и разными вкусняшками. После переезда – карантин, дня три-четыре, пока животные не адаптируются. Впрочем, переезжать придется недалеко - в новое здание по соседству. Здесь уже видны очертания будущих вольеров, смонтированы арочные окна, готовы стены, отопление, сделана кровля. Работы ведутся в рамках второго этапа реконструкции Детского парка, подрядчик тот же - орловский. Максим Ионов, представитель подрядчика, прораб: «Срок гарантии на работу у нас пять лет. Планируем сдать к концу апреля данную зоовыставку». Новая зоовыставка всего лишь часть преображения Детского парка. Как только животные съедут, стартует ремонт административного здания. Наталья Тышковец, директор Детского парка г. Орла: «Сейчас еще происходит укрепление склона, на котором будет постелен рулонный газон, будут сделаны лестницы из гранита. Также сейчас идет еще и прокладка кабеля по переулку Почтовому, чтобы установить светильники. Светильники вверху будут установлены большие, шестиметровые, а внизу декоративные светильники – тотемы». Кстати, некоторые из установленных тотемов эту зиму не пережили. Не выдержало и покрытие в зоне отдыха около сухого фонтана и на открытой сцене. Подрядчик до 1 мая по гарантии все исправит. Однако исправиться нужно будет и посетителям, которые по-прежнему уносят с собой молоточки от ксилофона и язычки от колокольчиков. Страсть к таким сувенирам пока процветает. А еще орловцам придется научиться не мусорить, тогда и радости от нового Детского парка будет больше.





Анна Вайсергисер



