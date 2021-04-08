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17:40, 8 апреля 2021 года В деле об убийстве возле ларька с шаурмой в Ливнах поставлена точка Суд отправил 35-летнего местного жителя в колонию строгого режима на девять с половиной лет.





Как ранее сообщало сетевое издание «Уездный Город. Ливны», двое мужчин поссорились возле киоска с шаурмой на улице Денисова, рядом с домом № 24. В ходе конфликта, осужденный тремя ножевыми ударами в сердце и легкие зарезал 49-летнего оппонента. Пострадавший скончался в местной ЦРБ. Как сообщает издание, на момент убийства оба мужчины были трезвыми, а злоумышленник до этого уже имел проблемы с законом.

Сегодня суд признал ливенца виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы с последующим годовым ограничением определенных действий – Сегодня суд признал ливенца виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы с последующим годовым ограничением определенных действий – сообщает сайт областного СУ СК





Артём Ежаков



