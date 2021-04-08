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17:55, 8 апреля 2021 года

В Орловской области свернули 555 коронавирусных коек

О работе по обратному перепрофилированию доложил на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба заместитель главы местного департамента здравоохранения Владимир Николаев.


Напомним, что пиковое развертывание мест для госпитализации с коронавирусом составило 1866 мест. С начала спада распространения заболеваемости в области было свернуто 555 мест. Сейчас общий коечный фонд под COVID-19 составляет 1311 коек – из них заняты 1067 мест. Таким образом, в данный момент свободны 244 койки.
 
Медицинскую помощь в стационарных медучреждениях получают 1022 человека.
 
Что касается текущей прививочной кампании, то в данный момент первую дозу вакцины от COVID-19 уже получили 41 925 человек, 29 273 – завершили вакцинацию, сообщает пресс-служба областного правительства.



Артём Ежаков
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