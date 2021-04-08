В Орловской области свернули 555 коронавирусных коек

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17:55, 8 апреля 2021 года
В Орловской области свернули 555 коронавирусных коекО работе по обратному перепрофилированию доложил на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба заместитель главы местного департамента здравоохранения Владимир Николаев.
Напомним, что пиковое развертывание мест для госпитализации с коронавирусом составило 1866 мест. С начала спада распространения заболеваемости в области было свернуто 555 мест. Сейчас общий коечный фонд под COVID-19 составляет 1311 коек – из них заняты 1067 мест. Таким образом, в данный момент свободны 244 койки.
Медицинскую помощь в стационарных медучреждениях получают 1022 человека.
Что касается текущей прививочной кампании, то в данный момент первую дозу вакцины от COVID-19 уже получили 41 925 человек, 29 273 – завершили вакцинацию, сообщает
пресс-служба областного правительства.
Артём Ежаков