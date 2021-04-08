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18:15, 8 апреля 2021 года

Стройку школы на ул. Зеленина в Орле проверило Министерство просвещения РФ

Его представители остались довольны увиденным.


В инспекции участвовали представители Минпросвещения – ФГБУ Дирекция «Школа — 2025», первый заместитель мэрии Олег Минкин, проверяющие от областного департамента образования и сотрудники от подрядной организации «Техспецкомплект».
 
Строительство школы на ул. Зеленина в микрорайоне «Зареченский», которая будет вмещать 1 225 учеников, началось 11 января 2021 года. В данный момент ведутся работы с фундаментом – почти полностью забиты сваи, на 28% готов ростверк (конструкция, которая распределит нагрузку от несущих элементов здания).
 
Сейчас на объекте заняты в среднем от 80 до 85 человек, которым в работе помогают до 8 единиц техники. Строительство идет по графику. Контрактным соглашением предусмотрена сдача объекта к 22 ноября 2022 года. 
 
Представители Министерства просвещения остались довольны ходом и качеством работ. Документация также не вызвала у них нареканий.

Как сообщает пресс-служба мэрии Орла, школа строится в рамках национального проекта «Образование».
 
Помимо школы, делегация Министерства и сопровождающих проверила три строящихся детских сада. Заглянули на ул. Ливенской (ясли на 105 мест – находятся в стадии экспертизы, ведутся подготовительные работы, срок сдачи – декабрь 2021 года), ул. Кузнецова (вскоре начнутся внутренние работы по коммуникациям и отделке, а также благоустройство прилегающей территории), ул. Планерной (недавно с подрядчиком «АгроСтройМонтаж» был расторгнут договор, сроки сдачи сдвигаются с лета на конец текущего года). Итоги будут подведены завтра, сообщает городская администрация.
 
Фото пресс-службы мэрии Орла



Артём Ежаков
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