Актеры Орловского драмтеатра прошли вакцинацию

Сегодня им сделали вторую прививку.

Актёры Орловского драмтеатра еще 21 день назад коллективно получили первую дозу вакцины. Тем же составом пришли и сегодня, чтобы завершить вакцинацию.

Теперь у актеров есть свой «имунный паспорт». Его в электронном виде они получат на портале Госуслуг, как только данные о сделанной прививке занесут в реестр.

Пункты вакцинации работают в регионе ежедневно. К примеру, в поликлинике № 2 города Орла коридоры не пустуют. Потоки тех, кто пришел в первый раз, и тех, кто завершает вакцинацию, - разделены. В каждом случае прием начинается с осмотра терапевтом. И если месяц назад прививались в основном те, кому за 60, то сейчас к ним присоединилось работающие население.

На данный момент завершили вакцинацию 29 273 жителя нашей области. 12,5 тысяч орловцев пока получили только первый компонент вакцины «Спутник V».

Пункты вакцинации развернуты в каждом районе области, дополнительно работают мобильные. Прорабатывается вопрос открытия их в крупных торговых центрах.