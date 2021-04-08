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Главная » Новости

18:28, 8 апреля 2021 года

Актеры Орловского драмтеатра прошли вакцинацию

Сегодня им сделали вторую прививку.


Актёры Орловского драмтеатра еще 21 день назад коллективно получили первую дозу вакцины. Тем же составом пришли и сегодня, чтобы завершить вакцинацию.
 
Теперь у актеров есть свой «имунный паспорт». Его в электронном виде они получат на портале Госуслуг, как только данные о сделанной прививке занесут в реестр. 
 
Пункты вакцинации работают в регионе ежедневно. К примеру, в поликлинике № 2 города Орла коридоры не пустуют. Потоки тех, кто пришел в первый раз, и тех, кто завершает вакцинацию, - разделены. В каждом случае прием начинается с осмотра терапевтом. И если месяц назад прививались в основном те, кому за 60, то сейчас к ним присоединилось работающие население.
 
На данный момент завершили вакцинацию 29 273 жителя нашей области. 12,5 тысяч орловцев пока получили только первый компонент вакцины «Спутник V».
 
Пункты вакцинации развернуты в каждом районе области, дополнительно работают мобильные. Прорабатывается вопрос открытия их в крупных торговых центрах.



Анна Вайсергисер
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