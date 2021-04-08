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18:50, 8 апреля 2021 года Орловчанка отдала лжесотруднице ПФР 200 тысяч рублей Это были все ее сбережения.





«Представительница» пенсионной службы посетила 82-летнюю пенсионерку и сообщила о проходящем обмене старых купюр на новые банкноты. Женщина поверила в обман и отдала злоумышленнице 200 тысяч рублей. В обмен орловчанка получила сувенирные купюры. Преступление раскрылось лишь спустя пару часов.

Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве. Расследование продолжается – сообщает сайт областного УМВД.





Артём Ежаков



