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21:20, 8 апреля 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Главная роль - быть здоровым! Сегодня актеры Академического театра сделали прививку от ковид.
- Плюс 60 - в общеобластную статистику. Количество выявленных случаев коронавируса в регионе с начала пандемии вплотную приблизилось к 33 тысячам.
- Животных зооуголка Детского парка готовят к переезду. Для них построили специальное здание.
- Безграничные возможности королев красоты. Сегодня в Орле прошел конкурс «Золушка», где не было проигравших.
- Зарядка - с чемпионом. Сегодня российский лидер легкой атлетики провел урок физкультуры.
Вести-Орёл