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21:20, 8 апреля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





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- Безграничные возможности королев красоты. Сегодня в Орле прошел конкурс «Золушка», где не было проигравших.

- Зарядка - с чемпионом. Сегодня российский лидер легкой атлетики провел урок физкультуры.

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