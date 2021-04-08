Мэр Орла собирается вакцинироваться от коронавируса

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18:56, 8 апреля 2021 года
Мэр Орла собирается вакцинироваться от коронавирусаО своем решении Юрий Парахин сообщил в социальных сетях.
Градоначальник заявил
, что хочет доказать, что в вакцинации нет никакой опасности. Парахин пообещал рассказать о своем самочувствии после прививки.
«Когда меня с удивлением переспрашивают, действительно ли я буду вакцинироваться, я вспоминаю то болезненное состояние. Не хотелось бы в него возвращаться и снова подвергать организм этому стрессу», – сообщил мэр Орла.
Также градоначальник поделился ходом прививочной кампании в областной столице. Согласно текущим данным, более 18 тысяч горожан приняли первый компонент, более 13 тысяч горожан — второй компонент.
Запись на вакцинацию для жителей города Орла осуществляется через портал Госуслуги, по телефону «122», через областную электронную регистратуру, а также регистратуры и телефоны городских поликлиник:
• Поликлиника № 1: 54-26-83;
• Поликлиника № 2: 42-37-53; 42-37-57; 76-14-25;
• Поликлиника № 3: 43-03-02;
• Поликлиника № 4: 44-56-45.
Напомним, что накануне губернатор области Андрей Клычков также сообщил о желании вакцинироваться. Он собирается это сделать после возвращения из московской командировки, в которую он отправился сегодня.
Артём Ежаков