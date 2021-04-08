Главная » Новости



18:56, 8 апреля 2021 года Мэр Орла собирается вакцинироваться от коронавируса О своем решении Юрий Парахин сообщил в социальных сетях.





Градоначальник заявил , что хочет доказать, что в вакцинации нет никакой опасности. Парахин пообещал рассказать о своем самочувствии после прививки. «Когда меня с удивлением переспрашивают, действительно ли я буду вакцинироваться, я вспоминаю то болезненное состояние. Не хотелось бы в него возвращаться и снова подвергать организм этому стрессу», – сообщил мэр Орла. Также градоначальник поделился ходом прививочной кампании в областной столице. Согласно текущим данным, более 18 тысяч горожан приняли первый компонент, более 13 тысяч горожан — второй компонент. Запись на вакцинацию для жителей города Орла осуществляется через портал Госуслуги, по телефону «122», через областную электронную регистратуру, а также регистратуры и телефоны городских поликлиник: • Поликлиника № 1: 54-26-83; • Поликлиника № 2: 42-37-53; 42-37-57; 76-14-25; • Поликлиника № 3: 43-03-02; • Поликлиника № 4: 44-56-45.

Напомним, что накануне губернатор области Андрей Клычков также сообщил о желании вакцинироваться. Он собирается это сделать после возвращения из московской командировки, в которую он отправился сегодня.





Артём Ежаков



