четверг 8.04.2021 21:11:28 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Контакт
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

19:14, 8 апреля 2021 года

Владимира Путина возмутили цены на жилье в Орловской области

Президент поручил ФАС проанализировать резкий рост стоимости продаваемых квартир в регионах.


Сегодня прошло совещание об итогах реализации посланий Президента. В ходе совещания говорили о жилищной политике, в частности - о росте цен на квартиры. Как отметил президент, в этой сфере наблюдается не «просто рост», а «существенный рост». В качестве негативного примера был приведен и наш регион.
 
Владимир Путин: «Это не просто рост цены – такой существенный рост. В среднем по России цена выросла на 12 процентов, но наибольшая динамика – в Северной Осетии, например, на 30 процентов аж выросли, в Орловской области – на 19,7 процента, в Адыгее – на 19,3, в Амурской [области] – на 18,6, в Рязанской области – на 17,6. Понятно, скажем, еще Дальний Восток подскочил – не буду объяснять, сами все знаете. Но в европейской-то части? 30 [процентов], 20».
 
Глава государства отметил необходимость создания дополнительного предложения на рынке жилищного строительства и поручил Федеральной антимонопольной службе проверить рост цен на жильё. 
 
Владимир Путин: «Но надо посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС, посмотреть, что там происходит».
 
21 апреля состоится оглашение очередного Послания Президента Федеральному собранию.



Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.