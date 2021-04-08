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19:14, 8 апреля 2021 года Владимира Путина возмутили цены на жилье в Орловской области Президент поручил ФАС проанализировать резкий рост стоимости продаваемых квартир в регионах.





Сегодня прошло совещание об итогах реализации посланий Президента. В ходе совещания говорили о жилищной политике, в частности - о росте цен на квартиры. Как отметил президент, в этой сфере наблюдается не «просто рост», а «существенный рост». В качестве негативного примера был приведен и наш регион. Владимир Путин: «Это не просто рост цены – такой существенный рост. В среднем по России цена выросла на 12 процентов, но наибольшая динамика – в Северной Осетии, например, на 30 процентов аж выросли, в Орловской области – на 19,7 процента, в Адыгее – на 19,3, в Амурской [области] – на 18,6, в Рязанской области – на 17,6. Понятно, скажем, еще Дальний Восток подскочил – не буду объяснять, сами все знаете. Но в европейской-то части? 30 [процентов], 20». Глава государства отметил необходимость создания дополнительного предложения на рынке жилищного строительства и поручил Федеральной антимонопольной службе проверить рост цен на жильё. Владимир Путин: «Но надо посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС, посмотреть, что там происходит». 21 апреля состоится оглашение очередного Послания Президента Федеральному собранию.





Орловское Информбюро



