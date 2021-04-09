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Главная » Новости

6:22, 9 апреля 2021 года

В этом году в 288 орловских социальных объектах появится интернет

К концу сентября текущего года к «всемирной паутине» должны подключить 688 таких учреждений.


С начала 2019 года по конец 2020 доступ в сеть получили 400 социально значимых объектов региона. С начала года интернет провели в 20 учебных заведений, 4 органа местного самоуправления и 32 фельдшерско-акушерских пункта. До 30 сентября доступ к сети получат еще 232 объекта. Кроме этого, будут созданы 368 узлов связи – сообщает региональный информационный портал.
 
ФАПы и учебные заведения в этом году будут подключены к интернету в полном объеме. Отдельно прорабатывается вопрос о включении в перечень годовых работ 201 дополнительного объекта. 



Артём Ежаков
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