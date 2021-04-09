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7:38, 9 апреля 2021 года Каждый четвертый протестированный орловец имеет антитела к COVID-19 Из более чем 83,6 тыс. исследований положительный титр выявлен в 27,1% случаев.





Что касается проведенных исследований на наличие коронавирусной инфекции, то в регионе уже проведено почти 535 тысяч тестов. Свыше 250 тысяч проб обработал областной центр гигиены и эпидемиологии.





Артём Ежаков



