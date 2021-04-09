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8:40, 9 апреля 2021 года

В Орле ликвидировали 14 несанкционированных свалок

Уборка города началась неделю назад, и накануне были обнародованы первые итоги.


За это время силами 2,5 тыс. человек было вычищено от мусора 144 двора, 37,6 километра дорог, вывезено 235 кубометров отходов, ликвидировано 7 несанкционированных свалок и вырублено 14 аварийных деревьев.
 
Активно продолжаются работы по уборке парков и скверов, воинских захоронений и прочих городских объектов.
 
Цель весеннего экологического месячника – к Всероссийскому субботнику привести Орел в порядок, сообщили в пресс-службе мэрии Орла.

Фото пресс-службы администрации г. Орла



Артём Ежаков
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