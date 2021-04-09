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9:16, 9 апреля 2021 года Ответственным за ремонт улицы Мостовой в Орле объявили выговор 7 апреля объект посетил мэр Орла Юрий Парахин, и увиденное его не впечатлило.





Градоначальник остался недоволен качеством очистки вырезанных участков, из-за чего эмульсия легла неравномерно. После замечаний Парахина проблемные участки обработали повторно.







Старшему мастеру, начальнику объекта, главе планово-производственной службы и заместителю директора по эксплуатации был объявлен выговор –

Старшему мастеру, начальнику объекта, главе планово-производственной службы и заместителю директора по эксплуатации был объявлен выговор – сообщается на сайте администрации Орла. Фото пресс-службы мэрии Орла





Артём Ежаков



