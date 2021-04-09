Ответственным за ремонт улицы Мостовой в Орле объявили выговор

|Главная » Новости
9:16, 9 апреля 2021 года
Ответственным за ремонт улицы Мостовой в Орле объявили выговор7 апреля объект посетил мэр Орла Юрий Парахин, и увиденное его не впечатлило.
Градоначальник остался недоволен качеством очистки вырезанных участков, из-за чего эмульсия легла неравномерно. После замечаний Парахина проблемные участки обработали повторно.
Старшему мастеру, начальнику объекта, главе планово-производственной службы и заместителю директора по эксплуатации был объявлен выговор – сообщается
на сайте администрации Орла.
Фото пресс-службы мэрии Орла
Артём Ежаков