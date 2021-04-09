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9:47, 9 апреля 2021 года Лесные пожары могут угрожать 3 орловским детским лагерям Аналогичной опасности подвержены 9 населенных пунктов региона.





В зоне потенциального риска находятся детские лагеря «Елочка» (Болховский район), «Сосновый бор» (г. Дмитровск) и «Солнечный» (Кромской район).



В список территорий, подверженных угрозе лесного пожара, вошли:



• Хотынецкий район: д. Радовище, п. Жудерский, д. Алехино, с. Льгов;

• Глазуновский район: п. Культурная Посадка;

• Г. Дмитровск;

• Знаменский район: п. Еленка;

• Орловский район: п. Горки, п. Зеленый Шум.



Пожароопасный период в Орловской области начинается с 12 апреля. Постановлением регионального правительства организована работа по профилактике, мониторингу и сдерживанию пожароопасной обстановки в орловских лесах – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



