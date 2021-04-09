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10:30, 9 апреля 2021 года В Орловском СИЗО-1 выявлены нарушения Ошибки в организации ведомственного контроля, материально-бытового обеспечения отбывающих наказание, воспитательной работы и привлечения осужденных к труду были выявлены прокурором области Владиславом Малкиным в ходе личной проверки.





В ходе инспекции вскрылся факт хранения в камерах запрещенных предметов и отсутствия у некоторых заключенных гигиенических средств. Также были обнаружены нарушения в обеспечении противопожарной безопасности и охране труда отбывающих наказание.



Часть нареканий устранили на месте, по отдельным вопросам назначены проверки и даны поручения. По результатам проведенной прокурорской инспекции начальник регионального УФСИН получил представление – сообщает сайт ведомства.



Фото пресс-службы областной прокуратуры









Артём Ежаков



