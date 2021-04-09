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10:49, 9 апреля 2021 года Ряд орловских ТЦ согласился организовать вакцинацию Свои предложения внесли «Гринн», «Европа» и «Атолл».





Информация была озвучена на вчерашнем заседании оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Было объявлено, что площадки для проведения вакцинации против коронавируса готовы предоставить три представителя торговых сетей.



Так, вакцинация может быть организована в помещениях ТРК «Гринн» и сетевых гипермаркетов «Линия-1» (Кромское шоссе) и «Линия-2» (ул. Михалицына). Также предложено помещение гипермаркета «Европа» (ул. Московская, 67). Еще одним местом вакцинации может стать «Атолл» – его представители дали согласие на предоставление площадки, сообщает сайт регионального правительства.





Артём Ежаков



