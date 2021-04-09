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10:59, 9 апреля 2021 года

Орловскому отряду «ЛизаАлерт» исполнилось шесть лет

С членами поисково-спасательного отряда познакомилась корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Сабельникова.


Поводом для создания отряда шесть лет назад стал общий сбор добровольцев, которые отозвались на просьбу найти пропавшего человека.

Семья Щетининых готова в любой момент мчаться на помощь по первому зову. И пока кто-то из пары ищет пропавшего, другой дома - с четырьмя детьми! Дети знают: если папы нет дома, то он в лесу – с компасом и фонарем.

Никита Щетинин может и лес прочесывать, и работать дома за компьютером. Он - оперативный картограф орловского отряда «ЛизаАлерт».

Никита Щетинин, старший оперативный картограф добровольческого ПСО «ЛизаАлерт» Орловской области: «Оперативная картография - все думают, что это работа с картами, нужно их рисовать, читать. Нет, на самом деле, оперативная картография - это больше про умение работать на компьютере в специальной программе и про умение пользоваться GPS-навигатором. Основная задача оперативной картографии - это не потерять те треки, которые поисковая группа в процессе выполнения задач записывает на навигатор».

Жена Лиза пришла в отряд, когда в семье уже было четверо детей.

Елизавета Щетинина, старший на месте добровольческого ПСО «ЛизаАлерт» Орловской области: «Когда шла, то не представляла, как я буду справляться, но очень хотела».

Именно это желание объединяет всех «рыжих», как они сами себя называют. У Ольги Мотиной даже волосы в цвет отряда - огненные. И характер - под стать. С иным не получилось бы стать региональным представителем «ЛизаАлерт». 2,5 года назад начинала координатором.

Ольга Мотина, региональный представитель добровольческого ПСО «ЛизаАлерт» Орловской области: «Региональный представитель отвечает за все направления в отряде, развивает их, общается со старшими по направлениям, находит людей, занимается административной работой, внешней политикой».

Большая любовь Ольги - собаки. Она мечтает, чтобы в орловском отряде появилось кинологическое направление. Это значительно облегчит поиски.

Ольга Мотина, региональный представитель добровольческого ПСО «ЛизаАлерт» Орловской области: «У меня у самой две собаки, два лабрадора. Тут, конечно, нужно учить щенка либо собаки уже подготовленные уже могут быть, участвовать в поисках. Мы с удовольствием ждем всех».

Три раза в неделю руководитель направления «Новичковая» Мария Злобина ходит в фитнес-клуб. Даже тренируется всегда в футболке с символикой отряда. Тренировки, по ее мнению, необходимы, поскольку лесные задачи требуют большой физической подготовки и выносливости.

Маша – наставник всех новичков. Ее задача - познакомить с направлениями отряда и заинтересовать вновь прибывших. Однако заинтересоваться - это полдела. Вливаются в команду только сильные духом, способные быстро реагировать, а еще - возлюбить ближнего своего. Ведь несмотря на то, что все они разные, они - одна «рыжая семья», которая совместно решает сложные задачи.

За шесть лет орловский отряд «ЛизаАлерт» принял более 700 заявок. 528 человек найдены живыми. За скупыми цифрами - колоссальный труд каждого добровольца. Поэтому самым ценным подарком поисковикам на шестилетие станут люди, которые из новичков превратятся в надежных членов команды.


Юлия Сабельникова
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