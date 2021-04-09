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11:16, 9 апреля 2021 года Экс-проректор ОГУЭТ оштрафована за взяточничество и фальсификацию доказательств С неё взыщут 2,5 миллиона рублей.





Эпизоды взяточничества продолжались с 2017 по 2018 год. За это время бывшая проректор успела получить от студентов и их посредников 159 тысяч рублей в обмен на хорошие оценки в зачетке.



Помимо этого, в октябре 2018 года женщина подала иск в Советский районный суд с требованием восстановить её на работе и взыскать средний заработок за время вынужденного прогула. Во только предоставленные суду в качестве доказательства сведения были заранее недостоверны.



В качестве наказания женщина была оштрафована на 2,5 миллиона рублей. Кроме этого, ей на 3 года запретили занимать организационно - распорядительные должности в государственных и муниципальных учебных заведениях, сообщает сайт областного СУ СК.





Артём Ежаков



