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Главная » Новости

11:29, 9 апреля 2021 года

Орловца, подозреваемого в похищении человека и мошенничестве, взяли под стражу

Свыше четырех лет он находился в международном розыске.


Подозреваемому инкриминируется похищение человека, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ), а также мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следствием установлено, что в эпизод похищения произошел еще в 2006 году, а в 2014 году, пользуясь доверием жертвы, мужчина получил от него 6 миллионов рублей.

В данный момент предварительное следствие возобновлено. Фигурант взят под стражу – сообщает сайт областного СУ СК.


Артём Ежаков
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