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11:45, 9 апреля 2021 года Еще один орловец скончался от коронавируса В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 9 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено 59 случаев коронавирусной инфекции (всего – 32 982).



На лечении – 2 098 человек. Накануне выписано 75 орловцев (всего – 30 368). Пандемию не пережили 516 жителей региона (+1 летальный исход).



Суточное распространение коронавируса по районам Орловской области:



Орел – 31; Мценский район – 14; Орловский – 5; Покровский – 3; Новодеревеньковский – 2; Болховский, Свердловский, Верховский и Залегощенский – по 1.

Суточная заболеваемость в России – 9 150 (всего – 4 623 984), число выздоровевших – 9 662 (всего – 4 248 700). Общее число летальных исходов – 102 247 (+ 402 случая за сутки). На лечении – 273 037 человек.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф и регионального оперативного штаба













Артём Ежаков



