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11:45, 9 апреля 2021 года

102-летняя орловчанка сделала прививку от коронавируса

Мария Войнова сказала, что на прививку ее вдохновил президент страны.


Она ходит пешком по несколько километров в день, трудится на грядках и даже владеет компьютером. В свои 102 года Мария Войнова сохраняет бодрость духа. Всю жизнь вела здоровый образ жизни и болеть не желает даже в почтенном возрасте. Первый компонент «Спутника V» получила 21 день назад в Болхове. Сейчас переехала к дочери в Кромы и вторую дозу получила в местной ЦРБ.

Первую прививку перенесла легко: без повышения температуры и других побочных эффектов. Жалоб на здоровье у Марии Кузьминичны нет. Перед повторной процедурой измерили уровень кислорода в крови и температуру. А также – давление. Тонометр показал 140 на 80. В космос с таким давлением не пустят, а вот на вакцинацию - в самый раз.

Мария Войнова: «Я удивляюсь, почему люди сопротивляются. Надо прививаться обязательно, чтобы жить спокойно. Теперь вот я вторую прививку приму и буду ходить без маски: в магазин, в огород».

Мария Кузьминична признается: на прививку ее вдохновил президент страны. А своей вакцинацией она подала пример детям и внукам.

Галина Шевлякова, жительница пгт. Кромы: «Мы с мужем переболели ковидом в ноябре, у нас антитела. Но и мы, и дочь с зятем нацелены сделать прививку после повторного анализа».

Привиться от COVID-19 в Кромской ЦРБ можно даже без предварительной записи. Большинство переносят оба компонента хорошо.

Ольга Морозова, начмед Кромской ЦРБ: «Прививочная кампания в нашей ЦРБ начата с середины января. Первый компонент получили 870 человек, вторым – 471».

По словам медиков, антитела у привившихся вырабатываются спустя 45 суток после получения первой дозы вакцины.


Юлия Сабельникова
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