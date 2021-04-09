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11:52, 9 апреля 2021 года Под Орлом в ДТП пострадала 63-летняя женщина Авария с опрокидыванием произошла накануне днем на 21 километре автодороги Ливны – Навесное – Екатериновка.





66-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21144» допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП пострадала женщина-пассажир – она получила телесные повреждения и была госпитализирована в Ливенскую ЦРБ.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 19 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 6 человека получили травмы.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Орловское Информбюро



