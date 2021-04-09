пятница 9.04.2021 12:42:48 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Контакт
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

12:06, 9 апреля 2021 года

Пять человек пострадали в пьяной аварии под Орлом

Среди них четырехлетний ребенок.


ДТП произошло 8 апреля в 20:30 на 65 километре автодороги Болхов – Орел – Витебск. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Орловской области, 47-летний водитель ВАЗ-21124, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на встречной полосе врезался в ВАЗ-21065, который в свою очередь столкнулся с автомобилем ВАЗ-21074.

В результате ДТП пострадали пять человек. Три водителя и одна женщина-пассажир получили незначительные травмы. Госпитализация понадобилась четырехлетнему мальчику, находившемуся в автомобиле, который последним попал в ДТП.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 19 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 6 человека получили травмы.

Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области


Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.