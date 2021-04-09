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12:06, 9 апреля 2021 года Пять человек пострадали в пьяной аварии под Орлом Среди них четырехлетний ребенок.





ДТП произошло 8 апреля в 20:30 на 65 километре автодороги Болхов – Орел – Витебск. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Орловской области, 47-летний водитель ВАЗ-21124, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на встречной полосе врезался в ВАЗ-21065, который в свою очередь столкнулся с автомобилем ВАЗ-21074.



В результате ДТП пострадали пять человек. Три водителя и одна женщина-пассажир получили незначительные травмы. Госпитализация понадобилась четырехлетнему мальчику, находившемуся в автомобиле, который последним попал в ДТП.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 19 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 6 человека получили травмы.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Орловское Информбюро



