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12:39, 9 апреля 2021 года В Орловской области организуют домашнюю вакцинацию инвалидов Об этом заявил сегодня во время брифинга глава регионального департамента здравоохранения Иван Залогин.





Вопрос касался организации вакцинации инвалидов, которые в силу заболеваний не могут посетить медицинское учреждение с целью вакцинироваться, а из-за особого режима хранения «Спутника V» к ним на дом не могут приехать медики. Залогин подчеркнул, что задача вакцинации этой категории людей будет поставлена.

«Имеются и хладоэлементы, и термоконтейнеры, которые вполне позволяют прийти и провакцинировать эту категорию граждан», – подчеркнул глава местного департамента здравоохранения.

Конкретных сроков начала процесса домашней вакцинации инвалидов Залогин не назвал.





Артём Ежаков



