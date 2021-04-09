Главная » Новости



12:49, 9 апреля 2021 года В Орловской области не было случаев заражения коронавирусом после вакцинации Данные о поставках вакцины, ходе прививочной кампании, распределения альтернативных препаратов и обратном перепрофилировании корпуса больницы им. Семашко озвучил глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин.





Во время брифинга чиновник сообщил о поступившей накануне партии отечественной вакцины в размере 2 100 доз. Таким образом, в регион прибыло 55 019 доз «Спутника V». На текущий момент первый укол сделан 43 094 жителям региона, завершили курс вакцинации 29 999 орловцев.



Залогин подчеркнул, что случаев заражения коронавирусом после вакцинации в Орловской области не наблюдалось. То же самое касается серьезных осложнений.



Что касается поставок альтернативных вакцин – «ЭпиВакКороны» (разработчик – центр «Вектор») и «КовиВак (разработчик – центр им. Чумакова), то Залогин не сообщил сроков начала поставок, отметив, что сейчас налажено производство и поставка «Спутника V».



Хирургический корпус больницы им. Семашко пока не планируется перепрофилировать обратно к профильной деятельности. Залогин подчеркнул, что это основной коронавирусный госпиталь в регионе, сейчас там лечатся порядка 600 человек.





Артём Ежаков



