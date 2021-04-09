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13:08, 9 апреля 2021 года Жителям многоквартирного дома в Орле выставили огромные счета за электроэнергию в местах общего пользования С проблемой, которая возникла в доме №60 на Московской, жильцы обратились в редакцию программы «Вести. Орел». По их словам, лампочка в подъезде, работающая только по ночам, оказывается дороже всего домашнего потребления электроэнергии. В ситуации разбиралась корреспондент Татьяна Тимохина.





Проблемы с оплатой за электричество в местах общего пользования у жителей дома 60 по ул. Московской начались с июля прошлого года. По данным «Орловского энергосбыта», в этом доме и раньше счетчик фиксировал серьезный расход электричества, но платили граждане не за всё. Однако закон о предоставлении коммунальных услуг в многоквартирных домах изменился. Поменялись и суммы. И не только в квитанциях для этого дома. Для всех.



Мария Герасименко, ведущий специалист ООО «Орловский энергосбыт»: «До июля 2020 года существовала законодательная норма, когда общедомовое потребление, если оно выходило за норматив, оно обрезалось, то есть не выставлялось жильцам в квитанциях. С июля законодательство изменилось, и теперь эти начисления согласно закону, начисляются жильцам. И до изменений в законодательстве у них регулярно было потребление сверхнормативное, но этот сверхнорматив им не выставлялся».

Теперь жильцы обязаны платить за всё. Но сумма в квитанциях заставляет вспомнить уроки математики: на общедомовом счетчике нагорает энергии больше, чем на всех индивидуальных вместе взятых. Тогда как в подъездах - либо умный свет, либо энергосберегающие лампы, которые горят только ночью.



Так, энергосберегающая лампа мощностью в 20 Вт сжигает электричества примерно на 60 рублей в месяц, однако жители четырех квартир за места общего пользования должны платить 1200 рублей, что в 20 раз больше.



Жители уже обращались в управляющую компанию, департамент контрольной и надзорной деятельности, написали коллективную жалобу в прокуратуру Железнодорожного района.



Ирина Ковалева, жительница д. 60 по ул. Московской: «Департамент ответил, что в МУП ЖРЭП «Заказчик» не может до января 2021 провести у нас проверку. Мы написали также в «Орловский энергосбыт». Там отвечают нам просто формально, ссылаясь на статьи и пункты, и прислали нам формулу расчета по тарифам, и сказали, что все верно. Мы написали в прокуратуру, прокуратура отдала документы в УМВД и в департамент».

В МУП ЖРЭП «Заказчик» уверяют: по просьбе жильцов в конце 2020 года общедомовой счетчик был проверен, и с ним все в порядке.



Валерий Гончарук, главный инженер МУП ЖРЭП "Заказчик": «Запрашивали инструментальную поверку именно прибора учета, и на Московскую, 60 - они выезжали. И они провели поверку».

Проверили и торговые точки, расположенные в доме. К общедомовому счетчику они не подключены. На вопрос - откуда такие цифры - главный инженер разводит руками. Дом - старый, 1963 года постройки, но и в этом случае энергопотери не могут быть больше 10 %. По его мнению, дело в неверных показаниях индивидуальных счетчиков. Пока жильцы всех квартир не будут вовремя и точно передавать данные, ситуация не изменится. Ведь оплата за ОДН складывается из разницы между общим потреблением энергии и суммы переданной по индивидуальным приборам.



Мария Герасименко, ведущий специалист ООО «Орловский энергосбыт»: «Многие передают показания нерегулярно, раз в три месяца, например. Некоторые вообще их не передают. В связи с этим возникают скачки в ОДН».

Валерий Гончарук, главный инженер МУП ЖРЭП «Заказчик»: «Нужно собрать совет из жителей, три-четыре человека, и у них есть полное право пройти по всем квартирам. У меня такого права нет. А они могут снять показания единовременно с 22 по 24 число. А у нас получается: захотел снять показания десятого числа - снял, передал, заплатил. А остальные 15 дней?».

Накопились и долги. Жильцы и сами признаются: в последние месяцы за выставленные счета за ОДН многие не платят.



Людмила Переходцева, жительница д. 60 по ул. Московской: «В этом месяце я опять оплатила только свою долю - 70 рублей (ОДН), а долги - тысячу с лишним. И у всех так, у пенсионеров, - долги. Что с этими долгами будет?».

Списывать долги в «Энергосбыте» не будут. Кроме того, на задолженность с 1 января этого года начисляют пени.





Татьяна Тимохина



