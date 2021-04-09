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14:10, 9 апреля 2021 года С 15 апреля в Орле открываются летние кафе Порядка 25 веранд при предприятиях общественного питания проработают до 15 октября.





«Эти площадки на открытом воздухе помогают предпринимателям не потерять гостей, которые не хотят сидеть в теплую погоду в закрытом помещении. К тому же летние кафе будут пользоваться популярностью у тех, кто на фоне ситуации с пандемией коронавируса боится посещать закрытые помещения», – отмечает пресс-служба мэрии Орла





Артём Ежаков



