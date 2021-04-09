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14:30, 9 апреля 2021 года Когда увольнение по инициативе работодателя законно Работник, который считает, что его увольнение было необоснованным, имеет право обратиться в суд и получить адекватную компенсацию или иную надлежащую помощь. В статье 81 Трудового кодекса РФ предусмотрено несколько законных оснований для расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Которые связаны с их способностями либо с поведением, либо с производственными потребностями предприятия, например, однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, таких как прогул, появление работника на работе в состоянии опьянения, совершению по месту работы хищения. Ликвидация организации или сокращение штата работников так же является законным основание увольнения. Однако, работодатели нередко пользуются нормами статьи 81 ТК РФ, увольняя работников безосновательно.



Согласно данным государственной статистической отчетности за период 2018 г. - первое полугодие 2020 г., судами с вынесением решений рассмотрено 15 299 гражданских дел о восстановлении на работе в связи с увольнением по инициативе работодателя, из которых по 6 436 делам исковые требования работников были удовлетворены. Присужденные к взысканию с работодателей в пользу работников суммы, включая компенсацию морального вреда, составили 602 308 745 руб.



Эксперт Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС Елена Селютина поясняет, что в числе основных принципов правового регулирования трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений, в статье 2 Трудового кодекса Российской Федерации названы: равенство прав и возможностей работников, установление государственных гарантий по обеспечению прав работников и работодателей, осуществление государственного контроля (надзора) за их соблюдением, обеспечение права каждого на судебную защиту государством его трудовых прав и свобод. При рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, трудовой договор с которым расторгнут по инициативе работодателя, обязанность доказать наличие законного основания увольнения и соблюдение установленного порядка увольнения возлагается на работодателя.





Орловское Информбюро



