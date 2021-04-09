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14:32, 9 апреля 2021 года Программа по воспитанию детей в семьях Министерство просвещения России разработает для семей, в которых родился ребенок, программу по его воспитанию, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.



«Мы разрабатываем такую программу, я, наверное, впервые об этом скажу, помощи родителям, у которых родился ребенок, именно с точки зрения того, как его воспитывать», – сообщил Кравцов в ходе беседы с ректором Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николаем Цискаридзе.

Также глава Минпросвещения РФ отметил, что не считает образование услугой.

«Я считаю, что ошибкой было в свое время, когда мы сказали, что образование – это услуга. Это не так, абсолютно. <…> Образование – это намного больше, шире, фундаментальнее, системнее – это формирование мировоззрения будущего гражданина. От системы образования зависит во многом, насколько успешным будет в будущем человек», – сказал Кравцов. Эксперт кафедры «Политология и государственная политика» Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Максим Бочанов отметил, безусловно, проблема воспитания подрастающего поколения никуда не исчезла в XXI веке, более того она наполнилась новыми смыслами и проблематикой. Достаточно вспомнить дискуссию между родительским сообществом и учебными заведениями в вопросе, кто все - таки должен заниматься образованием и воспитанием детей и молодежи? Оставлять эти функции только лишь на откуп семьи или государство и образовательная система должны вести в этом ведущую роль? На эти вопросы пока нет четкого ответа. Ответ на него скорее заключается в соблюдении «здорового» баланса между ролью семьи и системы образования в воспитании молодых граждан в широком смысле. Включая сюда и приобретение молодежью «духа гражданственности» как такого, и, конечно же, общечеловеческие качества, и нормы поведения в обществе, которые, как показывает современная педагогическая практика, не во всех семьях прививаются.

«Исходя из этого, заявленная Министерством просвещения РФ программа воспитания детей в семьях представляется вполне актуальной скорее в качестве определенных методических рекомендаций родителям по семейному воспитанию и должна носить рекомендательный характер, не обязательный! В этом случае она вполне имеет шансы на успех», – заключил Максим Бочанов.





Орловское Информбюро



