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15:04, 9 апреля 2021 года В Орле расследуют нападение собак на женщину на площади Поликарпова Доследственная проверка инициирована после публикации информации в социальных сетях.





О случившемся сообщила дочь пострадавшей. В комментариях под записью девушка пояснила, что в том же самом месте сегодня уже был случай нападения этих же собак. Сама женщина получила укусы.



Как сообщила пресс-служба областного СУ СК, по факту случившегося возбуждена доследственная проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям или бездействию ответственных должностных лиц и вынесено соответствующее процессуальное решение.





Артём Ежаков



